10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX wird laut vorbörslichen Indikationen am Dienstag um 0,3 Prozent höher bei 15.653 Punkten erwartet. Die Anleger hätten wieder Mut gefasst, hieß es von den Marktstrategen der Credit Suisse. Der Fokus sei abgerückt von der Notenbank-Politik und Zinssorgen auf das Wirtschaftswachstum.

2. Börsen in Fernost überwiegend im Plus

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts. In Tokio springt der japanische Leitindex Nikkei kräftig nach oben, während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland ebenfalls zulegt. Der Hang Seng in Hongkong notiert hingegen um seinen Vortagesschluss.

3. BMW will Produktionskosten um ein Viertel senken

Der BMW-Konzern will im Wettbewerb mit Volkswagen, Mercedes und Tesla deutlich konkurrenzfähiger werden. "Wir werden bis 2025 die Produktionskosten pro Fahrzeug um 25 Prozent senken - gemessen an dem Niveau von 2019", sagte BMW-Vorstandsmitglied Milan Nedeljkovic dem Handelsblatt. Zur Nachricht

4. Zalando holt Kosmetikkette Sephora an Bord

Europas größter Online-Modehändler Zalando baut sein Kosmetikgeschäft weiter aus und kooperiert dafür mit der französischen Kette Sephora. Sephora werde über die Zalando-Plattform mehrere Tausend Produkte von mehr als 300 Marken anbieten, kündigten beide Unternehmen am Dienstag an. Zur Nachricht

5. Neue Glyphosat-Klage gegen Bayer in den USA

Gegen Bayer ist in den USA nach langer Pause wieder eine Klage wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat vor Gericht eingereicht worden. Der Kläger Michael Langford macht die jahrzehntelange Verwendung des glyphosathaltigen Bayer-Herbizids Roundup für seine Krebserkrankung verantwortlich. Zur Nachricht

6. Amazon setzt auf selbstfahrende Lastwagen

Amazon rüstet sich für eine Zukunft mit selbstfahrenden Lastwagen. Der weltgrößte Online-Händler bestellte beim Startup Plus mindestens 1000 Systeme, mit denen herkömmliche Sattelschlepper automatisiert werden können. Zur Nachricht

7. Drägerwerk: Prognose nach guten Geschäften angehoben

Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk stellt seinen Aktionären für 2021 nach bislang guten Geschäften einen geringeren Umsatzrückgang in Aussicht als bisher befürchtet. So erwartet der Konzern jetzt nur noch einen währungsbereinigten Rückgang der Erlöse um 2 bis 6 Prozent. Zur Nachricht

8. Deutsche Steuereinnahmen auch im Mai deutlich über Vorjahr

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres um 19,1 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Beim Vergleich ist dabei zu beachten, dass das Steueraufkommen im Vorjahresmonat erneut deutlich durch die steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (wie Stundungen) gemindert war", erklärte das Ministerium. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentierten sich am Dienstagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 73,56 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 75,08 Dollar anzog.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro knapp 1,19 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1891 Dollar festgesetzt.

