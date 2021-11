10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX peilt nach den Verlusten der vergangenen Tage am Donnerstag eine Stabilisierung an.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien finden einmal mehr keine einheitliche Richtung. Der Nikkei kann nach nach den Abschlägen vom Vortag eine Gegenbewegung einleiten und Gewinne einfahren. Der Shanghai Composite verliert unterdessen leicht, während der Hang Seng in Hongkong nach seiner Richtung sucht.

3. US-Notenbank: Raschere Drosselung der Anleihekäufe wurde diskutiert

Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank Fed haben auf ihrer letzten Sitzung über ein raschere Drosselung ihrer Anleihekäufe diskutiert. Zur Nachricht

4. EU-Institutionen einigen sich auf Regeln für Krypto-Technologie

Die EU-Institutionen haben sich auf besondere Regeln für die Technologie hinter Kryptowährungen - wie zum Beispiel Blockchain - geeinigt. Zur Nachricht

5. Generali verhandelt über Kauf von Crédit-Agricole-Tochter

Der italienische Versicherer Generali will der französischen Großbank Crédit Agricole deren Versicherungsgeschäft mit Kunden aus dem Gesundheitssektor abkaufen. Zur Nachricht

6. Streit im VW-Betriebsrat? - Einige für Diess und gegen Cavallo

Im sonst so vereint erscheinenden Betriebsrat von VW deutet sich ein möglicher Konflikt über den Kurs der neuen Vorsitzenden Daniela Cavallo an. Zur Nachricht

7. Südkoreas Notenbank hebt Leitzins wie erwartet erneut leicht an

Südkoreas Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Zentralbankpräsident Lee Ju-yeol begründete den Schritt mit der hohen Inflation und der sich inzwischen wieder verbesserten Lage der Wirtschaft. Zur Nachricht

8. BVB nach Königsklassen-Aus vor zahlreichen Problemen

Ob der BVB in Zukunft seine heftigen Abwehr-Aussetzer wie in Lissabon verhindern kann, ist unklar. Fakt ist dagegen: Die Westfalen sind nach einem desolaten Auftritt beim portugiesischen Fußball-Meister raus aus der Königsklasse. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil - Debatte über Opec-Reaktion auf Notfreigabe

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,40 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro hält sich über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am späten Vorabend.

