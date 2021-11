DAX-Erholung auf wackligen Füßen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- JENOPTIK verkauft Vincorion -- GfK: Kauflaune auf Neun-Monatstief -- Generali will Crédit-Agricole-Tochter

Werbung

Nach dem herben Kursrückschlag vom Vortag dürfte am deutschen Aktienmarkt eine leichte Erholung einsetzen. Der DAX hatte am Vortag 0,37 Prozent schwächer bei 15.878,39 Punkten geschlossen. Der TecDAX verlor 0,7 Prozent auf 3.826,61 Punkte. Die Aufschläge am Aktienmarkt stehen aber auf tönernen Füßen. Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK würde sich laut seinem Morgenkommentar nicht wundern, wenn der DAX im Tagesverlauf erneut schwächelt. Im Fokus stehe der Umgang der neuen Regierung mit der vierten Pandemiewelle und der daraus resultierenden Notlage im Gesundheitssystem, so Hewson. Derweil habe auch das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung nicht gerade beruhigt. Die Fed werde angesichts des Preisauftriebs zunehmend nervös und einige Notenbanker wollten eine schnellere Reduzierung der Anleihekäufe als bisher eingeplant. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich im Mittwochshandel letztlich wenig verändert. Der EuroSTOXX 50 legte zum Auftakt minimal zu, konnte die Gewinne im Verlauf aber nicht mehr verteidigen und fiel in die Verlustzone. Zum Handelsschluss schaffte er es dann jedoch wieder fast zurück an die Nulllinie und verabschiedete sich 0,18 Prozent schwächer bei 4.276,25 Zählern. Im Vorfeld des Fed-Protokolls am Abend hatten die Anleger in Europa noch einige Konjunkturdaten zu verdauen. Zudem blickten die Anleger mit Sorge auf die Ölpreisentwicklung, nachdem US-Präsident Joe Biden eine Freigabe der Ölreserven durchgewunken hatte, dies aber noch kaum Einfluss auf die Ölpreise nahm. Anleger positionierten sich abwartend vor einer Reihe an Wirtschaftsdaten, denn angefangen mit dem ifo-Geschäftsklima war die Tagesagenda zur Wochenmitte prall gefüllt. Am Nachmittag ballten sich am Tag vor "Thanksgiving" viele US-Daten und am Abend folgt das Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Dieses dürfte nach Einschätzung der Credit Suisse wegen der Reduzierung Ausstieg der aufgelegten Wertpapierkäufe kritisch beäugt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den Märkten in den USA ging es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen. Der Dow Jones gab zum Handelsstart leicht nach und vermochte es letztlich zum Vortagesschluss aufzuschließen. Aus dem Handel ging er mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 35.804,38 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete daneben in der Verlustzone und konnte im Verlauf auf grünes Terrain steigen. Zum Läuten der Schlussglocke verblieb ein Zuschlag von 0,44 Prozent bei 15.845,23 Zählern. Vor dem "Thanksgiving"-Fest am Donnerstag hielten sich Anleger am Mittwoch zurück. Am Abend legte die US-Notenbank Fed ihr jüngstes Protokoll vor, auf das Anleger bereits gespannt gewartet hatten. Dieses offenbarte, dass einige Mitglieder der Fed eine schnellere Drosselung der milliardenschweren Anleihekäufe bevorzugt hätten, um mit früheren Zinsschritten auf die steigende Inflation reagieren zu können. Darüber hinaus wurden vorbörslich bereits zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. So fiel das BIP im dritten Quartal minimal geringer aus als zuvor erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf den tiefsten Stand seit 1969. Die Aufträge für langlebige Güter reduzierten sich im Oktober überraschend. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken