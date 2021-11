Börse Frankfurt verlängert ab 29. November Handelszeiten bis 22.00 Uhr

Ab Montag, 29. November, können auch Aktien, ETFs, ETNs und Publikumsfonds bis 22.00 Uhr gehandelt werden. Bisher gilt das nur für strukturierte Produkte. Möglich mache dies die im September 2021 eingeführte neue Wertpapier-Clearing-Plattform "C7 SCS" der Eurex Clearing. "Durch die Verlängerung der Handelszeiten können Anleger unter anderem am späten Abend auf Ereignisse an den US-Märkten reagieren und dabei die Vorteile des börslichen Handels nutzen", so der Börsenbetreiber in der Mitteilung.

Über den Handelsplatz Börse Frankfurt sind mehr als 1,4 Millionen Wertpapiere handelbar, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETNs, Fonds sowie Optionsscheine und Zertifikate.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag