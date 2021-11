Delivery Hero-Aktie im Minus: Delivery Hero emittiert neue Aktien für Mitarbeiterprogramm

Dies soll im Rahmen des bestehenden Aktienoptionsprogramms für unter anderem gegenwärtige und frühere Mitarbeiter, Organmitglieder und Supporters von Delivery Hero und ihrer Tochtergesellschaften geschehen. Ein entsprechender Beschluss sei gefasst worden, teilte der DAX -Konzern am späten Montagabend mit. Bis zu 591.854 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), also 0,24 Prozent des eingetragenen Grundkapitals von Delivery Hero, werden an Bezugsberechtigte des Aktienoptionsprogramms ausgegeben, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben.

Das eingetragene Grundkapital von Delivery Hero wird durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das für diesen spezifischen Zweck geschaffen worden ist, von rund 250,3 Millionen Euro auf bis zu 250,9 Millionen Euro erhöht. Die neuen Aktien sollen rückwirkend zum 1. Januar 2021 voll gewinnanteilsberechtigt sein, zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung der Delivery Hero-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Aktien an institutionelle Investoren wird für den 26. November erwartet.

Etwa 407.000 dieser neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens institutionellen Investoren zum Kauf angeboten, unter anderem, damit die Optionsberechtigten die Ausgabepreise und Ertragsteuern finanzieren können. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, hat den Angaben zufolge 120.000 Aktienoptionen (entsprechend rund 34,5 Prozent seiner insgesamt ausübbaren Aktienoptionen) ausgeübt, die ansonsten in den kommenden Jahren ersatzlos verfallen würden. Rund 54.000 Aktien, die er für seine ausgeübten Aktienoptionen erhalten wird, will er weiter halten und den Rest der Aktien im Rahmen der Platzierung zu verkaufen, um die Ausgabepreise und Ertragssteuern zu finanzieren.

Pieter-Jan Vandepitte, COO von Delivery Hero, hat 90.000 seiner Aktienoptionen (rund 33,2 Prozent seiner insgesamt ausübbaren Aktienoptionen) ausgeübt, die ebenfalls sonst Anfang 2022 ersatzlos verfallen würden. Rund 41.000 Aktien, die er für seine ausgeübten Aktienoptionen erhalten wird, will Vandepitte weiter halten und den Rest der Aktien im Rahmen der Platzierung verkaufen, um die Ausgabepreise und Ertragssteuern zu finanzieren. Sole Bookrunner für diese Aktienplatzierung ist die UniCredit Bank AG.

Am Dienstag stehen Delivery Hero-Papiere am Nachmittag zeitweise 4,6 Prozent im Minus bei 119,25 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero