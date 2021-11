Großaktionär will DEUTZ-Vorstand das Vertrauen entziehen - DEUTZ-Aktie letztlich leicht im Plus

GO

DAX grenzt zum Handelsschluss Verluste ein -- Musk verkauft erneut Tesla-Aktien -- ifo-Index sinkt -- Europcar-Rückkauf durch VW erlaubt -- Drägerwerk erwartet Sonderbelastung -- Dell, HP im Fokus

Koalitionsvertrag für Ampel-Regierung steht. US-Wirtschaftswachstum im 3. Quartal in etwa wie erwartet. Gap mit Umsatzwarnung. Aroundtown verdient weniger. Berliner Investor legt größten Krypto-Fonds Europas auf. Großaktionär will DEUTZ-Vorstand Vertrauen entziehen. BlackRock steigt bei Ladenetzbetreiber von AUDI, BMW und Daimler ein. Samsung baut weitere Chipfabrik in den USA.