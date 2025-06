DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,86 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.910 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 7,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

