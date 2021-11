BlackRock steigt bei Ladenetzbetreiber von Audi, BMW und Daimler ein

Zusammen mit den bisherigen Eignern wurden durch den US-Investor BlackRock laut Mitteilung 700 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. An dem 2017 gegründeten Joint Venture sind BMW Mercedes-Benz , die VW -Tochter Audi, Porsche sowie Ford und Hyundai beteiligt. Wieviel jedes Unternehmen investiert hat, wurde nicht mitgeteilt.

Ionity will die Anzahl der 350kW-Ladestationen bis 2025 um mehr als das Vierfache auf rund 7.000 erhöhen. Ladesäulen sollen nicht nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen errichtet werden. Ionity will dabei vermehrt eigene Grundstücke erwerben und für sein Stationskonzept auch eigene Raststätten aufbauen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Andrew Burton/Getty Images