Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Freitagmittag

30.05.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,99 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 52,99 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 243.642 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,10 EUR. Gewinne von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,20 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,77 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz steigen: Deutsche Autobauer wohl in Zoll-Verhandlungen mit USA DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren eingebracht Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

