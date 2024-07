10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX dürfte auch am zweiten Handelstag der Woche keine großen Sprünge wagen. An den US-Börsen hatten einige Indizes am Vorabend unterdessen neue Rekordmarken erreicht. Auch in Japan wurde am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als könne der heimische Aktienmarkt die Vorgaben nutzen, vorbörslich sind leichte Verluste zu sehen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Tokio legt der Leitindex Nikkei 225 kräftig zu und gewinnt zeitweise 2,36 Prozent auf 41.743,21 Zähler. Auf dem chinesischen Festland sind die Anleger leicht positiv gestimmt, der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 2.933,17 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong verliert unterdessen zeitweise 0,16 Prozent auf 17.496,84 Indexpunkte.

3. Abnehmspritze "Mounjaro" von Eli Lilly zeigt bessere Wirkung als "Ozempic" von Novo Nordisk

Die Abnehmspritze "Mounjaro" des US-Konzerns Eli Lilly hat sich gegenüber dem Konkurrenzprodukt "Ozempic" von Novo Nordisk in einer Studie überlegen gezeigt. Zur Nachricht

4. Grünes Licht zum MSC-Einstieg bei HHLA wohl erst nach der Sommerpause

Die Hamburgische Bürgerschaft kann den vom Senat geplanten Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim städtischen Hafenlogistiker HHLA endgültig wohl erst nach der Sommerpause absegnen. Zur Nachricht

5. Erster Transfer fix: Borussia Dortmund lockt einen Verteidiger zum BVB

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zum BVB. Zur Nachricht

6. Airbus liefert im Juni 67 Flugzeuge aus

Airbus hat im Juni etwas weniger Maschinen ausgeliefert als im Vorjahr. Zur Nachricht

7. Tausende von Beschäftigten streiken bei Samsung

Beim Speicherchip- und Smartphone-Weltmarktführer Samsung streiken Tausende von Beschäftigten in Südkorea. Zur Nachricht

8. US-Behörde lässt Boeings Sauerstoff-Masken prüfen

Die US-Luftfahrtbehörde lässt in gut 2600 Boeing-Flugzeugen die Sauerstoff-Masken überprüfen, weil sie wegen Problemen mit Klebematerial verrutschen können. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach.

Die Ölpreise verlieren am Dienstag leicht. WTI kostet mit 82,18 US-Dollar um 0,09 Prozent weniger, Brent verliert ebenfalls marginale 0,07 Prozent auf 85,63 US-Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar am Dienstagmorgen kaum verändert, hält sich bei 1,0827 US-Dollar aber über der wichtigen Marke.