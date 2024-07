DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich - Nikkei auf neuem Rekordhoch -- Airbus liefert im Juni 67 Flugzeuge aus -- BVB mit erstem bestätigtem Transfer

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am zweiten Handelstag der Woche keine großen Sprünge wagen.

Der DAX hatte die Vortagessitzung 0,02 Prozent tiefer bei 18.472,05 Zählern beendet.

Der TecDAX gab daneben 0,40 Prozent auf 3.380,32 Punkte nach.

An den US-Börsen hatten einige Indizes am Vorabend unterdessen neue Rekordmarken erreicht. Auch in Japan wurde am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als könne der heimische Aktienmarkt die Vorgaben nutzen und, vorbörslich sind leichte Verluste zu sehen.

"Die Sorgen über die unsichere Regierungsbildung in Frankreich wiegen an den europäischen Börsen weiterhin schwerer als der Optimismus der Wallstreet", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er wies allerdings zugleich darauf hin, dass der marktbreite S&P 500 inzwischen recht überkauft ist. "Von daher wäre eine Pause von der Rekordjagd jetzt eher der Normalfall als eine Überraschung."

