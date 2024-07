Geldpolitik im Blick

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sieht keinen Automatismus für weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB).

"Zinssenkungen machen wir nicht per Autopilot", sagte Nagel dem Tagesspiegel und fügte hinzu: "Wir werden also je nach Datenlage entscheiden. Und das heißt, wir überprüfen unseren Kurs bei jeder Sitzung neu." Dabei werde der EZB-Rat "vorsichtig" bleiben. Den vollen Wortlaut des Interviews veröffentlicht der Tagesspiegel am Mittwoch.

FRANKFURT (Dow Jones)