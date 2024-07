Übernahmebedingungen

Der Brauereikonzern Carlsberg und der britische Softdrink-Hersteller Britvic sind sich einig geworden: Nach mehreren zurückgewiesenen Übernahmeofferten ist Carlsberg mit seinem aktuellen Angebot auf Zustimmung beim britischen Konzern gestoßen. Die Britvic-Aktionäre müssen dem Deal jedoch noch zustimmen.

• Britvic wies zwei Übernahmeangebote von Carlsberg zurück

• Neues Angebot für Britvic akzeptiert

• Britvic-Aktionäre erhalten Sonderdividende



Der dänische Brauereikonzern Carlsberg ist mit seinem dritten Angebot bei Britvic endlich am Ziel: Nachdem der britische Softdrink-Hersteller zwei Kaufangebote von Carlsberg im Juni als zu niedrig abgewiesen hatte, konnte man sich nun doch noch auf ein Barangebot zur Übernahme aller Britvic-Aktien einigen.

Carlsberg mit drittem Übernahmeangebot für Britvic erfolgreich

Laut Unternehmensmitteilung bietet Carlsberg in seinem aktuellen Angebot nun 12,90 Pfund pro Britvic-Aktie. Zusätzlich sollen die Aktionäre des britischen Unternehmens noch eine Sonderdividende in Höhe von 0,35 Pfund erhalten, so dass ihnen insgesamt 13,15 Pfund pro Aktie zufließen werden. Mit diesem Angebot werde das ausgegebene Stammkapital von Britvic auf vollständig verwässerter Basis auf rund 3,3 Milliarden Pfund geschätzt, der implizite Unternehmenswert betrage rund 4,1 Milliarden Pfund, heißt es bei Carlsberg weiter.

Anders als bei den vorherigen Angeboten von Carlsberg wollen die Direktoren von Britvic den Aktionären dieses Mal einstimmig empfehlen, den Deal anzunehmen. Das ursprüngliche Angebot in Höhe von 12,00 Pfund pro Aktie sowie ein nachgebessertes Angebot von 12,50 Pfund pro Aktie hatte Britvic laut "CNBC" noch abgelehnt, da das Unternehmen sowie seine Aussichten damit unterbewertet seien.

Deal soll Wachstumschancen verbessern

Carlsberg beabsichtigt, nach Abschluss der Übernahme in Großbritannien ein integriertes Getränkeunternehmen mit dem Namen Carlsberg Britvic zu gründen, das über ein Portfolio führender Marken in den Kategorien Bier und Softdrinks verfügen soll. Denn Britvic besitzt neben eigenen Marken in Großbritannien und Irland auch die exklusiven Rechten zur Herstellung, Abfüllung und zum Verkauf der Getränkemarken von PepsiCo.

"Mit dieser Transaktion kombinieren wir das hochwertige Softdrink-Portfolio von Britvic mit dem starken Bierportfolio und den Markteinführungskapazitäten von Carlsberg und schaffen so ein verbessertes Angebot in Großbritannien und anderen Märkten in Westeuropa", wird Carlsberg-CEO Jacob Aarup-Andersen in der Mitteilung zitiert. Auch Ian Durant, nicht geschäftsführender Vorsitzender von Britvic, äußerte sich laut "CNBC" positiv. Laut ihm schaffe der Deal eine vergrößerte internationale Gruppe, die gut aufgestellt sei, um die Wachstumschancen in mehreren Getränkesektoren zu nutzen und die eine starke Plattform für anhaltenden Erfolg besitze.

So reagieren die Aktien von Carlsberg und Britvic

Für die Aktien von Carlsberg und Britvic geht es am Montag steil nach oben: Die Carlsberg-Aktie gewinnt an der Börse in Kopenhagen zeitweise 4,06 Prozent auf 871,40 Dänische Kronen, während die Britvic-Papiere in London zeitweise um 4,71 Prozent auf 12,67 Pfund anziehen.

