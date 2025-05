Gewinnziel kassiert

Christian Scheid

Schwache Nachfrage und steigende Kosten haben dem US-Getränke- und Snackkonzern PepsiCo ein schwaches Quartal beschert.

Der Umsatz ging in den zwölf Wochen bis zum 22. März um 1,8 Prozent auf 17,92 Mrd. Dollar zurück. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sank um rund zehn Prozent auf 1,83 Mrd. Dollar. Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht, vor allem wegen der US-Handelspolitik. Die Zölle dürften die Lieferketten teurer machen, beklagte Unternehmenschef Ramon Laguarta. PepsiCo versuche zwar, den höheren Kosten entgegenzuwirken. Volatilität und Unsicherheit dürften allerdings zunehmen. Gleichzeitig bleibe die Konsumlaune in vielen Regionen mau - auch hier seien die Aussichten ungewiss. Was die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr betrifft, wird der Firmenlenker daher pessimistischer. Er erwartet nun einen Rückgang des Gewinns je Aktie um drei Prozent statt eines Anstiegs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Dass die Aktie in nächster Zeit große Sprünge nach oben macht, ist damit eher unwahrscheinlich. Offensive Anleger profitieren davon mit einem Discount Put (ISIN DE000DY13P62). Das aktuell zu Briefkursen um 0,74 Euro gehandelte Papier wird im Dezember zu 1,00 Dollar getilgt, wenn der US-Titel auch dann noch weniger als 150 Dollar kostet. Auf Basis aktueller Wechselkurse errechnet sich somit eine Renditechance von 18,7 Prozent.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



