Hold für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard hat sich das Airbus SE (ex EADS)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Hold" belassen. Im Juni habe sich der Absatz erholt, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:20 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 134,88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 133.986 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 2,0 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.07.2024 erwartet.

