Strategische Transaktionen

Die deutsche, aber auch die US-amerikanische Regierung verkaufen weiter fleißig massive Teile ihres Bitcoin- und Ethereum-Vermögens. Dabei handelt es sich offenbar teilweise um zuvor durch die Polizei sichergestellte Bestände.

• Deutsche Regierung transferiert Vielzahl an Bitcoin

• US-Regierung sendet Ethereum an unbekannte Adresse

• Behörden haben Verkauf von sichergestellten Beständen gestartet





Sowohl die deutsche als auch die US-amerikanische Regierung haben jüngst massive Überweisungen in Kryptowährungen getätigt.

Deutsche Regierung verkauft massive Bestände

Schon seit einigen Wochen sendet eine Kryptowährungs-Wallet, die mit "deutsche Regierung (BKA)" gekennzeichnet ist, eine Vielzahl an Bitcoin an mehrere Börsen, darunter etwa Bitstamp, Coinbase, Flow Traders oder auch Kraken, wie aus Daten der Onchain-Analyseplattform Arkham Intelligence hervorgeht. Eine nicht unbeträchtliche Menge an Bitcoin im dreistelligen Millionenbereich ist dabei außerdem an die Wallet "139Po" gegangen - eine Adresse, die laut Arkham Intelligence unbekannt ist, wie Cointelegraph berichtet. Zuvor im Juni waren durch die deutsche Regierung in mehreren Transaktionen bereits tausende Bitcoin an diese Adresse gesendet worden.

Diese hohen Bestände des BKA lassen sich auf die Beschlagnahmung bei den Betreibern des illegalen Portals für Kinofilme Movie2k.to zurückführen, wie Bitcoin2Go berichtet. Im Januar hatte die Polizei ein enormes Bitcoin-Vermögen sichergestellt. Nun haben die Behörden offenbar mit dem Verkauf begonnen.

Nach den jüngsten Verkäufen besitzt die deutsche Regierung Arkham Intelligence zufolge nun noch 40.526 Bitcoin im Wert von rund 2,29 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin unter Druck

Der zurzeit ohnehin schon massiv unter Druck stehende Bitcoin-Kurs könnte durch diese enormen Verkaufsorders noch zusätzlichen Abwärtsdruck erfahren. Zuletzt fiel der Preis der nach wie vor beliebtesten Kryptowährung im Zusammenhang mit der Krise rund um die insolvent gegangene Kryptobörse Mt.Gox zeitweise unter die Marke von 54.000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Allein im vergangenen Monat ging es für den Bitcoin um rund 20 Prozent nach unten.

USA versenden Vielzahl an Ether

Und auch die US-amerikanische Regierung befindet sich inmitten eines umfangreichen Abverkaufs ihrer Krypto-Reserven. Ähnlich wie die deutsche Regierung führte auch sie große Transaktionen von beschlagnahmten Kryptos durch, so versendeten die USA Binance zufolge Anfang Juli 3.375 Ethereum über rund 11,75 Millionen US-Dollar an eine unbekannte Adresse.

Der Ethereum-Kurs liegt derzeit bei 2.979,03 US-Dollar, nachdem es im zurückliegenden Monat um über 22 Prozent bergab ging.

Redaktion finanzen.net