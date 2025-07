Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,16 Prozent auf 6.307,62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 48,761 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 6.323,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.297,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.315,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.306,20 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,839 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.06.2025, wies der S&P 500 5.980,87 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.282,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.544,59 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,48 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.315,61 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Invesco (+ 7,12 Prozent auf 18,51 USD), Regions Financial (+ 5,81 Prozent auf 25,94 USD), Coinbase (+ 5,28 Prozent auf 432,42 USD), Charles Schwab (+ 3,79 Prozent auf 96,63 USD) und GE Aerospace (ex General Electric) (+ 3,48 Prozent auf 269,35 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Elevance Health (-4,98 Prozent auf 287,38 USD), Netflix (-3,99 Prozent auf 1.223,27 USD), Molina Healthcare (-3,15 Prozent auf 197,81 USD), West Pharmaceutical Services (-2,33 Prozent auf 216,42 USD) und American Express (-2,29 Prozent auf 308,12 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10.347.879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,631 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net