Pläne wieder aufgenommen

Nachdem Sony seine Pläne, tiefer in den Krypto-Sektor einzudringen, zunächst auf Eis gelegt hatte, startet der japanische Technologieriese nun einen erneuten Vorstoß. Durch den Relaunch der japanischen Krypto-Börse WhaleFin will Sony mithilfe der Tochter S.BLOX sein Engagement in dem Bereich ausweiten.

• Sony will Engagement im Krypto-Sektor ausweiten

• Neustart der Krypto-Börse WhaleFin vorbereitet

• Grundlegende Überarbeitung, Fokus auf Benutzerfreundlichkeit





Sony plant, sein Engagement im Kryptobereich weiter zu verstärken. Dazu setzt der japanische Elektronikriese auf die bekannte japanische Krypto-Börse WhaleFin.

Sony-Tochter S.BLOX startet neu mit WhaleFin durch

Den weiteren Ausbau des Krypto-Handelsgeschäfts will Sony mit seiner Tochtergesellschaft S.BLOX - darunter soll künftig die Handelsplattform für Bitcoin & Co. laufen - vorantreiben. Ursprünglich hatte die Sony-Tochter Quetta Web WhaleFin im August 2023 erworben. Aufgrund der damaligen schwierigen Situation am Krypto-Markt wurden die Pläne allerdings vorerst nicht weiterverfolgt, wie Kitco News berichtet.

Nun, da der Krypto-Markt zuletzt wieder an Dynamik gewonnen hat, hat auch Sony seine ursprünglichen Pläne wieder aufgenommen. Die jüngsten Entwicklungen werden als positives Signal für den Sektor gedeutet und als wahrer Einstieg des Technologieriesen in die Krypto-Welt gesehen. Sony hatte bereits zuvor erste Schritte im Web3-Bereich unternommen durch verschiedene Investitionen und Partnerschaften. Nun möchte der Technologiegigant, der vor allem für die PlayStation bekannt ist, aber wohl einen Schritt weiter gehen und auch selbst eigenständig aktiv werden.

Rundumerneuerung für WhaleFin

In diesem Zuge sollen die Dienste von WhaleFin - auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Sony Group - grundlegend erneuert werden, dazu gehöre auch die Überarbeitung der Benutzeroberfläche sowie die Veröffentlichung neuer Anwendungen, wie aus einer Pressemitteilung der japanischen Krypto-Börse hervorgeht. Diese Updates sollen den Service der Plattform sowie die Benutzerfreundlichkeit verbessern, um mehr Kunden anzulocken und zu gewinnen. Sony arbeite eigenen Angaben nach nun daran, die Krypto-Börse mit einer neuen App neu an den Start zu bringen, ein genaues Datum wurde bislang aber noch nicht bekanntgegeben.



Die Sony-Aktie präsentiert sich in diesem Jahr bislang recht robust, seit Jahresstart hat sie in Tokio um 3,73 Prozent zugelegt. Zuletzt kostete das Papier 13.910 Yen (Stand: Schlusskurs vom 03. Juli 2024).



Redaktion finanzen.net