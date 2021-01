10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent fester bei 13.962,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

Nachdem der Handel in Japan am Montag feiertagsbedingt ruhte, legte der japanische Leitindex Nikkei a Dienstag 0,09 Prozent auf 28.164,34 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil aktuell 1,74 Prozent auf 3.592,89 Zähler hinzu. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,94 Prozent im Plus bei 28.170,53 Indexpunkten.

3. Aroundtown begibt Perpetual Bond über 600 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat sich frisches Kapital beschafft. Zur Nachricht

4. BioNTech bietet seinen Beschäftigten freiwillige Impfung an

Der Impfmittel-Hersteller BioNTech bietet seinen Beschäftigten im Kampf gegen Corona nach einem Zeitungsbericht eine freiwillige Impfung an. Zur Nachricht

5. Volkswagen-Kernmarke zieht Absatzbilanz für Corona-Jahr 2020

Volkswagen berichtet am Dienstag über die Entwicklung der Verkäufe bei seiner Kernmarke im vergangenen Jahr. Zur Nachricht

6. Nach mehr als 100 Jahren: Ford stellt Produktion in Brasilien ein

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford streicht sein kriselndes Geschäft in Südamerika zusammen. Zur Nachricht

7. Nach Krawallen: Twitter löscht 70.000 Konten von 'QAnon'-Anhängern

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol, hat der Kurznachrichtendienst Twitter mehr als 70.000 Konten von Anhängern der Verschwörungstheorie "QAnon" gelöscht. Zur Nachricht

8. Fed-Notenbanker erwartet 2021 deutliche Stabilisierung der US-Wirtschaft

Die US-Notenbank Fed hofft mit fortschreitenden Impfungen gegen das Coronavirus auf eine deutliche Stabilisierung der US-Wirtschaft im Laufe des Jahres. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 55,75 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 52,38 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2154 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

