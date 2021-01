Der DAX läutete die Sitzung mit einem leichten Zuwachs von 0,35 Prozent auf 13.985,89 Punkte ein, fiel im Verlauf aber zeitweise zurück, kämpft sich nun jedoch wieder zurück in die Gewinnzone. Der TecDAX startete 0,12 Prozent im Plus bei 3278,07 Zählern. Doch auch er zeigt sich nun wenig bewegt.

Der deutsche Aktienmarkt hält sich am Dienstag knapp im Plus.

Viele verschiedene Unsicherheitsfaktoren wirken weiter auf die Marktteilnehmer ein. So zeigen sich die Corona-Infektionszahlen insbesondere in Großbritannien und den USA weiter hoch. In den USA herrscht zudem ein Klima politischer Unruhe nach dem Sturm aufs Kapitol und dem drohenden Amtsenthebungsverfahren, dass die Demokraten gegen Trump anstreben. Daneben richten sich die Augen auf die anstehende Quartalssaison.

Am US-Aktienmarkt ging es zum Wochenstart abwärts.

Der Dow Jones stand während der gesamten Sitzung auf rotem Terrain und schloss letztlich mit minus 0,29 Prozent bei 31.008,69 Punkten. Auch der NASDAQ Composite behielt sein negatives Vorzeichen und ging 1,25 Prozent tiefer bei 13.036,43 Zählern in den Feierabend.

Nach den Gewinnen und Rekordhochs an der Wall Street in der vergangenen Woche agierten Anleger am Montag vorsichtiger und nahmen teils Gewinne mit. Daneben belasteten die Corona-Nachrichten: Die Infektionszahlen und Todesfälle in den USA steigen weiter. Zudem steht die Berichtssaison vor der Tür. In den USA geht es bereits am Freitag mit den Banken los.

