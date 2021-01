FDA beurteilt Bayer-Nierenmedikament Finerenon beschleunigt

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,69 EUR

Schon in sechs statt in zehn Monaten ist eine Entscheidung zu erwarten, ob der Pharmakonzern aus Leverkusen das Arzneimittel zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in den USA verkaufen darf. Das geht aus einer Bayer -Mitteilung hervor.

Der Wirkstoff wird konzernintern als mögliches Blockbuster-Medikament mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro und mehr gehandelt. Weltweit leiden mehr als 160 Millionen Menschen an chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes. Bayer hat für Finerenon einen Zulassungsantrag auch für die EU gestellt.

DJG/rio/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com