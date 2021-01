Bayer beruft Sarena Lin in den Vorstand

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,33 EUR

Die aus Taiwan stammende Lin soll als "Chief Transformation and Talent Officer" die Bereiche Personal, Strategie sowie Business Consulting verantworten und die beschleunigte Transformation von Bayer vorantreiben, wie der Konzern mitteilte. Darüber hinaus übernimmt sie die Funktion der Arbeitsdirektorin. Sie wird ihren Sitz in der Konzernzentrale in Leverkusen haben.

Die 50-Jährige kommt von Elanco Animal Health Incorporated, wo sie derzeit als Mitglied des Executive Committee für die Bereiche "Transformation and Technology" zuständig ist. Zuvor arbeitete sie in leitenden Positionen unter anderem bei McKinsey und Cargill. Lin besitzt sowohl die US- als auch die taiwanische Staatsbürgerschaft. Sie spricht Englisch, Chinesisch (Mandarin) und verfügt über Grundkenntnisse in Deutsch.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock