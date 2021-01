Bayer-Tochter kann Phase-I-Studie zu Parkinson beginnen

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,94 EUR

Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab grünes Licht für den Start einer klinische Phase-I-Studie für aus pluripotenten Stammzellen gewonnene Dopamin-Neuronen zur Behandlung der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit, wie das Unternehmen mitteilte. Getestet werden in Zusammenarbeit mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York zunächst Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit.

"Dies ist ein großer Schritt für den Bereich der Stammzellen - um endlich ein Dopamin-Neuronen-Produkt aus dem Regal in menschlichen PD-Patienten zu testen", sagte Lorenz Studer, der wissenschaftlicher Mitbegründer von Bluerock.

Bislang lässt sich die fortschreitende Nervenkrankheit Parkinson noch nicht ursächlich behandeln. Mit den Dopamin-Neuronen von Bluerock könnte sich das ändern. Weltweit leiden mehr als 7,5 Millionen Menschen an Morbus Parkinson. Bluerock ist eine vollständige Tochter von Bayer.

