Freitagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus

Der SLI zeigt sich derzeit in Rot.

Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 1.955,03 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 1.962,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1.968,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1.950,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1.963,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,836 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2025, wurde der SLI mit 2.003,39 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2025, einen Stand von 1.866,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1.961,68 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 1,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.721,32 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 565,00 CHF), Sandoz (+ 0,37 Prozent auf 42,96 CHF), Novartis (+ 0,10 Prozent auf 96,90 CHF), Adecco SA (-0,24 Prozent auf 25,02 CHF) und Swiss Re (-0,25 Prozent auf 137,55 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams-OSRAM (-3,01 Prozent auf 11,59 CHF), Temenos (-1,88 Prozent auf 57,45 CHF), VAT (-1,84 Prozent auf 331,20 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 148,15 CHF) und Straumann (-1,70 Prozent auf 104,35 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 870.081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 219,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

