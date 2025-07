SMI aktuell: So steht der SMI am Mittag

Index im Fokus

Der SMI zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,67 Prozent tiefer bei 11.898,23 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,380 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,299 Prozent tiefer bei 11.942,53 Punkten in den Handel, nach 11.978,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11.948,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.874,07 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,858 Prozent nach. Der SMI stand vor einem Monat, am 04.06.2025, bei 12.298,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2025, wurde der SMI auf 11.648,83 Punkte taxiert. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 04.07.2024, bei 12.068,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,36 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10.699,66 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 565,00 CHF), Novartis (+ 0,10 Prozent auf 96,90 CHF), Swiss Re (-0,25 Prozent auf 137,55 CHF), Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 551,00 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 804,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-1,76 Prozent auf 148,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 46,73 CHF), Sika (-1,23 Prozent auf 208,10 CHF), Kühne + Nagel International (-1,15 Prozent auf 171,40 CHF) und Partners Group (-1,15 Prozent auf 1.032,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 870.081 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 219,374 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,02 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

