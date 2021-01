Rheinmetall liefert Brennstoffzellenkomponenten an Daimler

Der Auftrag von Daimler Truck Fuel Cell habe ein Umsatzvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der im MDAX notierte Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit. Damit baue die Rheinmetall AG ihre internationale Technologieführerschaft in der Elektrifizierung und der Brennstoffzellentechnologie weiter aus.

In der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG sind alle Aktivitäten der Daimler AG im Bereich Brennstoffzellentechnologie gebündelt. Die Daimler Truck AG beabsichtigt, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts durch Brennstoffzellen angetriebene schwere Nutzfahrzeuge für den Fernverkehr in Serie anzubieten.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images