Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 1.868,00 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 1.868,00 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.871,00 EUR. Bei 1.838,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 20.805 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Abschläge von 76,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,73 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

