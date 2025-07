Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Montagvormittag auf rotes Terrain

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 1.683,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,9 Prozent auf 1.683,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.683,00 EUR aus. Bei 1.710,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.632 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,47 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 284,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.842,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Mrd. EUR – ein Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,95 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

