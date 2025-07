Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1.851,50 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 1.851,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.851,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.831,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 19.129 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 5,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 76,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.842,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 28,95 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

