10 wichtige Fakten: Das sollten Sie zum Wochenstart an der Börse wissen

Der DAX weist vorbörslich rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,82 Prozent auf 12.946,50 Punkte aus.

2. Asiens Aktienmärkte kraftlos

In Tokio verliert der Nikkei derzeit 0,5 Prozent auf 23.090,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,52 Prozent auf 3.337,79 Zähler runter. Einzig in Hongkong legt der Hang Seng minimale 0,06 Prozent auf 24.709,22 Indexeinheiten zu.

3. Tesla-Aktie sackt nachbörslich ab: Tesla schafft Sprung in S&P 500 nicht

Tesla wird nicht in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Freitag mitteilte. Zur Nachricht

4. Philips geht wohl Verkauf der Haushaltsgerätesparte an

Philips geht in Kürze den Verkauf seiner Haushaltsgerätesparte an und will einen Vertrag bis zum dritten Quartal 2021 unterzeichnet haben. Zur Nachricht

5. Corona-Impfstoff von Sanofi soll weniger als zehn Euro kosten

Der künftige Corona-Impfstoff des französischen Pharmakonzerns Sanofi soll weniger als zehn Euro pro Dosis kosten. Zur Nachricht

6. Gewerkschaft: Continental-Beschäftigte wollen protestieren

Die IG Metall fürchtet angesichts des verschärften Sparkurses beim Autozulieferer Continental um zahlreiche Jobs - und kündigt nun Proteste an. Zur Nachricht

7. Betriebsratschef sieht VW bei Elektroautos gut aufgestellt

Der Automobilkonzern Volkswagen ist aus Sicht des Betriebsratschefs Bernd Osterloh auf einem guten Weg, sich gegen den Elektroauto -Pionier Tesla zu behaupten. Zur Nachricht

8. Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkauft Paket an Wells Fargo-Aktien

Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligung an Wells Fargo abgebaut. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter unter Druck

Der Ölpreise haben am Montag an die zum Teil starken Verluste der Vorwoche angeknüpft. Der Preis für US-Öl fiel in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 38,55 US-Dollar für ein Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1834 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com