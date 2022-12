10 wichtige Fakten: Was Sie am Dienstag an der Börse nicht verpassen sollten

Der DAX wird vorbörslich knapp eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG zeitweise 1,2 Prozent tiefer bei 13.770 Punkten taxiert. Damit setzt sich der schwache Trend der vergangenen Handelstage zumindest vor Handelseröffnung am Dienstag weiter fort.

2. Börsen in Fernost geben am Dienstag deutlich nach

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise satte 2,86 Prozent auf 26.458,76 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite stellenweise 1,34 Prozent auf 3.065,38 Punkte ab. In Hongkong sinkt der Hang Seng zwischenzeitlich 2,12 Prozent auf 18.941,69 Einheiten.

3. Pfeiffer Vacuum erhöht Umsatzprognose

Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum rechnet mit mehr Umsatz als bisher. Die Erlöse dürften im laufenden Jahr bei um 900 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war der Konzern von 860 bis 880 Millionen Euro ausgegangen. Analysten hatten bisher mit 871 Millionen Euro gerechnet. Zur Nachricht

4. Klöckner & Co stärkt Nordamerika-Geschäft mit Übernahme

Der Stahlhändler Klöckner & Co will in Nordamerika expandieren und dafür die National Material of Mexico (NMM) übernehmen. Als Kaufpreis seien 340 Millionen US-Dollar (gut 321 Mio Euro) auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis vereinbart worden, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Transaktion soll sich dabei unmittelbar wertsteigernd für Klöckner & Co auswirken. Zur Nachricht

5. IAG-Tochter British Airways kann wegen technischer Probleme stundenlang nicht von den USA abfliegen

Flüge in den USA von IAG-Tochter British Airways konnten in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) mehrere Stunden lang nicht starten, berichtete der britische Sender BBC. Zur Nachricht

6. DAZN-Chefin rechnet mit Konkurrenz von Netflix und Apple bei Sportübertragungen

Der Internet-Sportsender DAZN will nach dem Kauf der Champions League bis 2027 weiter in Rechte einkaufen und bald Gewinn machen. Die Deutschland-Chefin rechnet mit neuer Konkurrenz: "Ich erwarte, dass Streamingportale wie Apple+ oder Netflix sich Sportrechte ganz genau anschauen. Wir erwarten wachsendes Interesse auch von diesen Unternehmen." Zur Nachricht

7. Strategiewechsel der japanischen Zentralbank schockt internationale Märkte

Mit einem überraschenden Strategiewechsel hat die japanische Zentralbank am Dienstag Schockwellen durch die Märkte geschickt. Die Bank of Japan (BoJ) entschied am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Zur Nachricht

8. Compleo-Aktien nachbörslich -80 Prozent: Insolvenzeröffnungsanträge angekündigt

Die Aktien von Compleo haben am Montag im nachbörslichen Handel mit einem Kurssturz auf die Ankündigung von Insolvenzeröffnungsanträgen reagiert. Angesichts erhaltener Informationen über den Stand der Verhandlungsgespräche mit potenziellen Investoren und Stakeholdern sei der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass "die in den letzten Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden", teilte Compleo nach Börsenschluss mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas fester

Die Ölpreise tendieren am Dienstagmorgen etwas höher, die Ausschläge halten sich aber zunächst in engen Grenzen.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro kostet am Dienstagmorgen 1,0595 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

