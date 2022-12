Japanische Notenbank verkündet straffere Geldpolitik: DAX verliert vorbörslich -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- Pfeiffer Vacuum erhöht Umsatzprognose -- VW, Netflix und Apple im Fokus

An der Frankfurter Börse dürfte es am Dienstag zum Handelsstart bergab gehen.

Der DAX wird genauso wie der TecDAX vorbörslich tiefer taxiert.

Die ohnehin schwache Marktstimmung erhielt in der Nacht zum Dienstag von der japanischen Notenbank am Dienstag einen weiteren Dämpfer. Die Bank of Japan (BoJ) hat überraschenderweise beschlossen, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Börsianer werteten dies als ersten Schritt hin zu einer restriktiveren Geldpolitik . "Sie haben das Band erweitert, und ich denke, das kam früher als erwartet. Das wirft die Frage auf, ob dies ein Vorbote für eine weitere Normalisierung der Politik ist", sagte Moh Siong Sim, Währungsstratege bei der Bank of Singapore, gegenüber Reuters. Bislang galt Japan noch als Hort ein ultraliquiden Geldpolitik inmitten der internationalen Straffungsbemühungen. Die wichtigen US-Indizes hatten bereits am Vorabend ihre Korrektur noch ausgeweitet - die Rezessionsfurcht ist derzeit omnipräsent an den internationalen Kapitalmärkten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken