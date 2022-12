Aussage von wichtigem Kronzeugen im Wirecard-Prozess: Schwere Anschuldigungen gegenüber Ex-Wirecard-Chef Braun

Wirecard war ein Krebsgeschwür", sagte der mitangeklagte Manager am Montag vor dem Landgericht München. "Es gab ein System des organisierten Betrugs." Braun sei ein "absolutistischer CEO" gewesen. "Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht." Er sei der Kern gewesen, auf den alles ausgerichtet gewesen sei. Bellenhaus sprach von "Hasardeuren, Kriminellen und Verrätern". "Ich schließe mich dem bewusst an. Eine blinde Loyalität gegenüber Braun und Marsalek hat mich ins Gefängnis gebracht." Braun und der Manager sitzen beide seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, dritter Angeklagter ist der frühere Wirecard-Chefbuchhalter.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten und weiteren Beschuldigten vor, eine kriminelle Betrügerbande gebildet und mit erfundenen Gewinnen die Kreditgeber des 2020 zusammengebrochenen DAX-Konzerns um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Braun bestreitet die Vorwürfe.

"Er sieht sich als Opfer, und das ist ein bekanntes Muster", sagte der Manager über seinen früheren Chef. Bellenhaus war Statthalter von Wirecard in Dubai und gilt in dem Prozess als Kronzeuge. Er hatte sich bereits kurz nach der Pleite von Wirecard im Sommer 2020 den Münchner Behörden gestellt und gegenüber der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auch auf seine Angaben zum sogenannten Drittpartnergeschäft in Asien, das er von Dubai aus zum Teil gesteuert hat. Laut Bellenhaus und Staatsanwaltschaft waren die Geschäfte erfunden. Vorstandschef Markus Braun beharrt darauf, dass es sie gegeben hat und das Geld von anderen Beteiligten beiseite geschafft wurde.

Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm hatte den früheren Wirecard-Geschäftsführer in Dubai zuvor beschuldigt, er sei als Kronzeuge unglaubwürdig und habe während der Ermittlungen die Veruntreuung von Millionensummen verschwiegen. Dierlamm warf der Staatsanwaltschaft schwere Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungen vor, und will deswegen das Verfahren stoppen lassen. Die Kammer hat noch nicht über den Aussetzungsantrag entschieden.

Brauns Anwalt Alfred Dierlamm warf der Staatsanwaltschaft am dritten Verhandlungstag vor, Parallelermittlungen zu führen und Unterlagen nach "Gutdünken" zur Verfügung zu stellen. Die Verfahrensbeteiligten würden weiterhin mit Unterlagen und Daten "überflutet", sagte Dierlamm am Montag. Die Ermittlungen, die parallel geführt würden, seien ein "Fass ohne Boden". Der Aufschub der Ermittlungen habe nur dem Zweck gedient, die Frist des Oberlandesgerichts zur Anklageerhebung einzuhalten: "Es durfte unter keinen Umständen die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Untersuchungshaft von Markus Braun gefährdet werden."

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und zwei weiteren Angeklagten Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Betrug vor. Eine kriminelle Bande um Braun habe jahrelang die Bilanzen des einstigen Dax-Konzerns gefälscht und das Trugbild eines erfolgreichen Unternehmens gezeichnet. Dafür hätten Braun und seine Komplizen milliardenschwere Geschäfte mit sogenannten Drittpartnern (Third Party Acquirers, TPA) erfunden, lautet der Kernvorwurf der zu Prozessbeginn am vergangenen Donnerstag verlesenen Anklage.

Der 53-jährige Österreicher Braun sieht sich dagegen als Opfer von Managern um den flüchtigen ehemaligen Vorstand Marsalek, die Milliarden beiseitegeschafft hätten. Er beharrt darauf, dass das Geschäft mit Drittpartnern in Asien auch nach 2015 existiert hat. Braun sei seit der Insolvenz von Wirecard im Juni 2020 vorverurteilt worden wie kein anderer seiner Mandanten in 30 Jahren, hatte Dierlamm vergangene Woche gesagt.

Am heutigen Verhandlungstag soll der Mitangeklagte und Kronzeuge Oliver Bellenhaus vor Gericht aussagen. Der ehemalige Geschäftsführer der Wirecard-Geschäfte in Dubai stehe zu seiner Schuld, erklärten seine Verteidiger im Vorfeld der Anhörung am Montag. Im heutigen Eröffnungsplädoyers wolle Bellenhaus "die Verteidigung von Herrn Dr. Braun gestreuten angeblichen Tatsachen näher beleuchten und richtigstellen." Den Vorwurf der Anwälte Brauns, er sei Haupttäter der Bande gewesen, weisen die Verteidiger von Bellenhaus zurück. Er wolle "reinen Tisch machen" und mit seinem kooperativen Verhalten einen "sehr deutlichen Strafnachlass" erzielen.

