Starbucks geht bei NFTs in die Beta-Phase

• Starbucks lädt ausgewählte Nutzer zu interaktivem Erlebnis ein• Ab Januar 2023 sollen mehr Nutzer Zugriff auf das neue Programm erhalten• Neues Programm setzt auf Community-Charakter

Ausgewählte Nutzer mit Zugang zu "Starbucks Odyssey Journeys"

Nachdem Starbucks im August bekanntgegeben hat, ins NFT-Universum einzusteigen, wurde zum 8. Dezember mit dem Start der Betaphase begonnen. Ausgewählte Nutzer in den USA haben die Möglichkeit, an den sogenannten "Starbucks Odyssey Journeys" teilzunehmen. Dabei handelt es sich um interaktive Spiele, Quizfragen oder auch virtuelle Touren, beispielsweise durch eine Kaffeefarm in Costa Rica. Für die Teilnahme am Programm erhalten Nutzer - durch das Sammeln von Punkten - Zugang zu exklusiven Rabatten und Erlebnissen. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, NFTs zu sammeln. Starbucks hat diesen den Namen "Journey Stamps" verliehen. Die erste Kollektion der NFTs ist dabei so designt, dass Bezug zu der Geschichte von Starbucks hergestellt wird und zeigt beispielsweise das erste Haus der Kette in Seattle.

Starbucks plant Ausweitung der Betaphase

Aktuell sind nur ausgewählte Nutzer und Teilnehmer des Bildungsprogrammes, welche sich vorab in eine Warteliste eingetragen haben, berechtigt, an den "Starbucks Odyssey Journeys" teilzunehmen. Starbucks plant eine Ausweitung der Betaphase im Januar 2023, um mehr Mitgliedern die Chance zu geben, zu partizipieren. Das neue Programm soll dabei das bereits bestehende Treueprogramm "Starbucks Rewards" erweitern.

Einsatz von Polygon-Blockchain-Technologie

Das Programm basiert auf einer Blockchain-Technologie, welche von Polygon entwickelt wird. Nutzer sollen zukünftig auch die Möglichkeit haben, auf dem "Starbucks Odyssey Market" aktiv zu werden. Die Plattform, welche von Nifty Gateway betrieben wird, bietet Nutzern die Möglichkeit, NFTs innerhalb der Community zu kaufen und zu verkaufen. Zusätzlich werde es auch die Möglichkeit geben, digitale Sammelstempel direkt per Kreditkartenzahlung zu erwerben. Dies ermöglicht Interessenten einen direkten Einstieg ohne große Hürden in den Markt, eine Krypto-Wallet oder Kryptowährung wird nicht benötigt.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net

