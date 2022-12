10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Montag

Der DAX dürfte sich zum Wochenauftakt zunächst etwas stabilisieren. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das deutsche Börsenbarometer zeitweise 0,27 Prozent fester bei 13.930 Punkten.

2. Börsen in Fernost sehr schwach

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich zum Start in die neue Woche in Rot. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss um 1,05 Prozent auf 27.237,64 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 2,04 Prozent auf 3.103 Stellen. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil bei 19.308 Zählern um 0,73 Prozent schwächer.

3. Heute außerordentliche HV: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre

Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach wird sich am Montag auf der außerordentlichen Hauptversammlung mit drängenden Worten an die Aktionäre des schwankenden Energiekonzerns richten. Zur Nachricht

4. Wirtschaftsministerium nimmt Beschwerden über die Post sehr ernst

Das Bundeswirtschaftsministerium will mit einer Reform des Post-Gesetzes auf die Zustellprobleme der Post regieren. Zur Nachricht

5. Experte sieht in Twitter-Eskapaden von Elon Musk auch Gefahr für Tesla

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sieht angesichts von Querelen um die Plattform Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk auch eine Gefahr für den Erfolg von Tesla. Einige Accounts von US-Journalisten wurden mittlerweile wieder freigegeben - aber Sperrungen gehen weiter. Zur Nachricht

6. ifo-Geschäftsklimaindex wird veröffentlicht

Am Montag wird der vom ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex für Deutschland veröffentlicht, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten für Dezember einen leichten Anstieg auf 87,4 Punkte von 86,3 Zählern. Zuletzt hat sich die Laune der Führungskräfte bereits zwei Monate in Folge aufgehellt.

7. Gaspreisdeckel soll von EU-Energieministern besiegelt werden

Verhandlungen um einen europäischen Gaspreisdeckel gehen in die entscheidende Phase. An diesem Montag wollen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seine EU-Kolleginnen und -Kollegen einen Höchstpreis für Gas nach monatelangem Streit beschließen. Zur Nachricht

8. Twitter-Nutzer sollen über Rücktritt von Musk abstimmen

Tech-Milliardär Elon Musk lässt Twitter-Nutzer in einer Umfrage abstimmen, ob er Chef des Kurznachrichtendiensts bleiben soll. Zur Nachricht

9. Millionenzuflüsse bei Ölfonds im Dezember: So könnte es für den Ölpreis weitergehen

Der WisdomTree Brent Crude Oil-Fonds erhielt Anfang Dezember die größten Kapitalzuflüsse aller ölbasierten ETFs in diesem Jahr. Wie Bloomberg berichtet, flossen in der zweiten Dezemberwoche rekordverdächtige 500 Millionen US-Dollar in einen börsengehandelten Ölfonds von WisdomTree. Zur Nachricht

10. Euro notiert weiter über 1,06 Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0615 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com