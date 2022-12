Rezessionssorgen: Börsen in Fernost tiefer -- HV: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre -- Experte sieht in Twitter-Eskapaden von Musk auch Gefahr für Tesla -- Deutsche Post im Fokus

Impulse könnte m Montag die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex bringen, der die Wirtschaftsstimmung in Deutschland widerspiegelt. Außerdem präsentiert sich der DAX ab heute in seiner neuen Zusammensetzung mit dem Sportwagenbauer Porsche AG als neues Mitglied.

Trotz schwacher Vorgaben aus den USA und aus Asien erwarten Marktexperten am Montag eine Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt, zumal einige Anlageprofis dem Markt kurz vor Weihnachten wohl schon den Rücken gekehrt haben dürften. Die unerwartet restriktiven geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed dürften jedoch weiterhin belasten.

An der Frankfurter Börse ging es am Freitag abwärts.

Die Zins - und Rezessionsängste hatten am gestrigen Donnerstag auch auf europäischer Ebene um sich gegriffen. Auch am Freitag wirkte der Schreck über die unerwartet falkenhaft aufgetretene EZB noch nach. Gerade die europäische Notenbank habe "viele auf der falschen Seite erwischt", zitierte die dpa Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Die Rhetorik der Währungshüter hatte Hoffnungen auf eine künftig weniger strikte Haltung enttäuscht. "Die EZB hat viel zu lange gezögert - jetzt hat sie die Inflationsproblematik erkannt und steuert endlich entschlossen dagegen", so Greil. Das aber habe Folgen für die mittelfristigen Aussichten an den Aktienmärkten.

Daneben hat US-Präsident Joe Biden mit seiner Unterschrift einen vom Kongress beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft gesetzt, damit der Regierung nicht ab dem Wochenende das Geld ausgeht. Das am Freitag unterschriebene Gesetz soll die Finanzierung der Regierungsgeschäfte bis zum 23. Dezember sichern. Das mühsame Tauziehen um ein vollständiges Budget für das laufende Haushaltsjahr geht im Kongress weiter.

So eröffnete der Dow Jones mit einem zunächst marginalen Verlust, vergrößerte diesen anschließend auf zuletzt 0,85 Prozent und damit 32.920,46 Punkte - unter die psychologisch wichtige 33.000er-Marke. Auch der NASDAQ Composite gab am Ende 0,97 Prozent auf 10.705,41 Zähler ab, nachdem er bereits zum Start etwas gefallen war.

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich zum Start in die neue Woche in Rot.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 1,04 Prozent auf 27.241 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 1,52 Prozent auf 3.120 Stellen. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil bei 19.339 Zählern um 0,57 Prozent schwächer.

Auch in der neuen Woche dominieren Rezessionssorgen, die durch die straffe Geldpolitik der Notenbanken weltweit angefacht werden. So hatten in der Vorwoche zahlreiche Zentralbanken die Leitzinsen weiter angehoben. Die Bank of Japan hält derweil bis Dienstag ihre Beratungen ab. Es wird jedoch gerechnet, dass sie weiter an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhält.

