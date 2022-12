Infineon-Aktie schwächer: Infineon stellt Herbert Diess und Klaus Helmrich zur Aufsichtsratswahl auf

Wie die Infineon Technologies AG mitteilte, sind Diess und Helmrich Nachfolgekandidaten für Wolfgang Eder, seit 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Hans-Ulrich Holdenried. Eder und Holdenried hätten sich entschlossen zur nächsten Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Diess soll laut Mitteilung den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen, falls er von der Hauptversammlung in das Gremium gewählt wird.

Die Hauptversammlung findet am 16. Februar statt. Der Aufsichtsrat schlägt damit laut Mitteilung in Vorbereitung der Hauptversammlung auch Veränderungen in seiner Zusammensetzung vor, um die jüngst beschlossenen, langfristigen Weichenstellungen zu begleiten.

Helmrich ist unter anderem Aufsichtsratsmitglied der ZF Friedrichshafen AG. Er war 35 Jahre bis 2021 in verschiedenen Positionen für die Siemens AG tätig, seit 2011 als Mitglied des Vorstands und seit 2019 als CEO Digital Industries.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zwischenzeitlich 0,79 Prozent schwächer bei 30,11 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Infineon