Kurs der Infineon

Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Plus

29.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 35,79 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Infineon konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 35,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 35,94 EUR. Bei 35,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.899.385 Infineon-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 9,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,26 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,98 EUR. Infineon gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,63 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Am 11.08.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingebracht STMicro enttäuscht beim Ausblick - Chipaktien wie Infineon & Co. deutlich unter Druck Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images