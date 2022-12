Infineon – Trendwende scheint gelungen

Folgen FACEBOOK

Die Infineon-Aktie sprang gestern wieder an die jüngsten Hochs hinauf und notiert damit am oberen Ende der vierwöchigen Seitwärtsrange. Die Ruhepause nach dem phänomenalen November dauert an, könnte aber bald beendet werden. In einer sehr steilen Rallybewegung verteuerte sich die Aktie des Chipherstellers im November um 38%.