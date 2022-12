Robux statt Euro oder US-Dollar: Kinder wollen ihr Taschengeld in Roblox-Währung

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

• Hohe Nutzungsfrequenz bei Roblox• Robux als Bezahlmethode• Kinder sollen Umgang mit virtuellem Geld lernenDas in San Mateo, Kalifornien, ansässige Software-Unternehmen Roblox Corporation verzeichnet hohe Nutzerzahlen. Die digitale Plattform ermöglicht es seinen Mitgliedern, insbesondere Kindern, Online-Spiele zu spielen, die von anderen Nutzern entwickelt wurden. Da auf diese Weise virtuelle Welten entstehen, gilt Roblox als Metaverse-Play. Die Plattform hat mit Robux sogar eine eigene virtuelle Währung, die für hohe Umsatzzahlen bei Roblox sorgt.

Robux als Taschengeld

Roblox verzeichnet mehr als 60 Millionen tägliche Nutzer, wovon etwa die Hälfte unter 13 Jahre alt ist. Wie das Wall Street Journal berichtet, wollen nun die ersten Kinder ihr Taschengeld nicht mehr in US-Dollar oder Euro ausgezahlt haben - sondern in Robux, der virtuellen Währung von Roblox. Mit den Robux können dann unter anderem Items ergattert werden, die sehr beliebt sind. Robux können über den offiziellen Online-Shop erworben werden. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine Premium-Mitgliedschaft als Abonnement abzuschließen, die den Erwerb von Robux dauerhaft günstiger macht. Für 9,99 Euro bekommt man beispielsweise ohne Abo 800 Robux, mit Abo 1.000 Robux. Zudem gibt es zwei Sonderangebote, die den Erwerb von 4.500 Robux für 49,99 Euro oder von 10.000 Robux für 99,99 Euro ermöglichen. Die meisten Items kosten dabei weniger als umgerechnet 10 US-Dollar. Der Umsatz von Roblox hat sich in den letzten drei Jahren versechsfacht und belief sich im vergangenen Jahr auf 1,9 Milliarden Dollar, die fast ausschließlich durch den Verkauf von Robux generiert wurden.

Lernerlebnisse und Gefahren für Kinder

Das Wall Street Journal berichtet über Familie Robleto mit ihren beiden Töchtern Kaylee, zwölf Jahre alt, und Ginelle, zehn Jahre alt. Beim Versuch des Vaters, das Taschengeld in Bargeld auszuzahlen, baten die Töchter ihn darum, es in Robux umzuwandeln. Die Umsetzung ist dabei einfach, der gewünschte Betrag kann online auf den Account des jeweiligen Kindes eingezahlt werden. Von dem Geld kauften sich die Kinder eine virtuelle Handtasche von Louis Vuitton und eine Gucci-Jacke, jeweils mit einem Wert von unter 5 US-Dollar. Als Vorteil spricht Kaylee an, dass sie selbst entscheiden kann, wann und wofür sie ihr Geld ausgeben möchte und nicht auf ihre Eltern angewiesen ist, die sie zum Geschäft fahren müssen. Das Wall Street Journal betont in Bezug darauf, dass die Kinder früh den Umgang mit ihrer finanziellen Unabhängigkeit über Roblox erlernen. Doch gerade das Verhältnis zwischen Robux und echtem Geld zu verstehen, kann zum Problem werden. Damit die Kinder nicht unkontrolliert ihr ganzes Geld ausgeben, gibt es seit einigen Jahren eine Kindersicherung, die den Eltern die Überwachung der Transaktionen erleichtern soll.

