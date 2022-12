CO2-neutral: Erste Brennstoffzellen-Lkw auf Deutschlands Straßen

• Startup hylane baut eine klimaneutrale Lkw-Mietflotte auf• Teil der Flotte ist der Hyundai XIENT Fuel Cell• Logistikbranche hat große Erwartungen an Wasserstoff-Lkw

hylane will Hyundais XIENT Fuel Cell in Deutschland etablieren

Anfang Dezember wurde nach Berichten der Informationsplattform heise der erste Brennstoffzellen-Lkw aus Serienfertigung auf die deutschen Straßen gebracht: Der klimaneutrale Miet-Fuhrpark hylane habe mit seinem Hyundai XIENT Fuel Cell den ersten seriengefertigten Lastkraftwagen mit Wasserstoffantrieb angemeldet und direkt vermietet.

Beat Hirschi, CEO von Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), wird in der offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens zu diesem großen Schritt wie folgt zitiert: "Der Moment ist historisch. Nach der erfolgreichen Einführung des Hyundai XCIENT Fuel Cell in der Schweiz bauen wir unsere Aktivitäten in Europa aus, mit einem ersten Fokus in Deutschland. Mit hylane konnten wir ein junges Unternehmen überzeugen, das unsere Werte teilt und einen realen Beitrag für den Umweltschutz und die Dekarbonisierung des Schwerverkehrs leistet." HHM hatte sich im Jahr 2019 mit dem Schweizer Unternehmen H2 Energy zusammengetan und bereits ein Jahr später die ersten XCIENT Fuel Cells in der Schweiz auf die Straßen gebracht. Mittlerweile fahren dort über 100 Modelle des Wasserstoff-Lkws.

Tanken dauert nur rund zehn Minuten

Die Pressemitteilung zitiert hylane-CEO Sara Schiffer zum Einsatz der XCIENT Fuel Cells wie folgt: "Die ersten Serien-Lkw sind die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit mit Hyundai, die wir von nun an kontinuierlich ausbauen werden. Wir vermieten die Fahrzeuge zu einem Festpreis pro Kilometer und ermöglichen unseren Nutzern damit einen einfachen und risikoarmen Einsatz der Lkw." Die Fahrzeuge sind zehn Meter lang, haben eine Leistung von 350 kW, fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometern und verfügen über sieben Tanks mit einer Speicherkapazität von 31 Kilogramm Wasserstoff. Das Tanken soll im Schnitt zehn Minuten dauern und damit deutlich schneller gehen als das Laden herkömmlicher E-Autos - und dabei trotzdem immerhin 400 Kilometer Reichweite ermöglichen.

Bald noch mehr Wasserstoff-Lkw in Deutschland?

Im August, so heise, hat Hyundai die ersten 27 XIENT Fuel Cells nach Deutschland geliefert. Gefördert wurde die Lieferung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wobei die NOW GmbH den Ablauf koordiniert hat. NOW-CEO Kurt-Christoph von Knobelsdorff äußert laut Pressemitteilung, dass "Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb [...] gerade auf der Langstrecke großes Potenzial [haben], den Strassengüterverkehr in Deutschland und Europa nachhaltiger zu gestalten. Die Logistikbranche signalisiert sehr großes Interesse an Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw, deswegen ist die Ankunft der ersten Fahrzeuge aus Serienfertigung eine sehr gute Nachricht. Die NOW gratuliert hylane zu diesem Meilenstein und freut sich, dieses Start-up der DEVK weiter zu begleiten."

Auf der hylane-Website wird ersichtlich, wie groß das Startup noch werden soll: Geplant ist, die klimaneutrale Lkw-Flotte bald auf fünf verschiedene Modelle auszuweiten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com, petrmalinak / Shutterstock.com