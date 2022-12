Henkel-Aktie im Plus: Henkel macht Fortschritte bei Verkauf des Russland-Geschäfts

GO

Heute im Fokus

DAX mit Gewinnen -- ifo-Index steigt stärker als gedacht -- Nutzer stimmen für Musk-Rücktritt bei Twitter -- Tesla, Rheinmetall, Volkswagen, Uniper, ProSiebenSat.1, Deutsche Post im Fokus

Eckert & Ziegler-Gründer tritt von Chefposten zurück. K+S will Abwehrschirm gegen Energiekrise nicht nutzen. Schaeffler übernimmt Solarpark von BayWa. Südzucker-Aktie gesucht nach Hochstufung durch Warburg Research. Porsche AG jetzt DAX-Mitglied. AstraZeneca erhält Zulassungempfehlung für Forxiga in der EU. Flugausfälle am Frankfurter Airport wegen Glatteis.