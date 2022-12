VW-Aktie ex Sonderdividende: Volkswagen-Konzern wird im November mehr Fahrzeuge los - Bessere Auslastung in Wolfsburg erwartet

Wie auch im Oktober trug besonders die Premiummarke Audi zum Absatzplus auf Konzernebene von 9,1 Prozent auf 672.300 Fahrzeuge bei. Während der Ingolstädter Premiumhersteller die Verkäufe im vergangenen Monat um 23,2 Prozent auf 134.100 Einheiten steigerte, verzeichnete die Kernmarke VW bei Pkw ein geringeres Plus von knapp 4,1 Prozent auf 359.900 Fahrzeuge.

Die teils erheblichen Rückgänge zum Jahresanfang konnten die jüngsten Zuwächse allerdings nicht wettmachen. Nach elf Monaten lag der Konzernabsatz noch 9,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, legte der Absatz nach Regionen im November am stärksten in Westeuropa zu: Hier zogen die Verkäufe um 32,1 Prozent auf 247.700 Einheiten an. Grund dafür ist auch ein Nachholeffekt, nachdem besonders Anfang dieses Jahres viele Autos wegen Engpässen bei der Halbleiterversorgung nicht ausgeliefert werden konnten.

Auf dem weltweit größten Automarkt China gingen die Verkäufe dagegen um 7,7 Prozent auf 223.500 Fahrzeuge zurück. Rückläufig war der Markt zudem in Nordamerika, er schrumpfte um 4,5 Prozent auf 63.900 Einheiten.

VW-Werkschef: Wolfsburg wieder stabiler, Trinity 'eng verknüpft'

Volkswagen sieht nach dem Abrutschen der Produktion durch Chipmangel und Corona-Krise wieder Chancen für eine bessere Auslastung des Stammsitzes Wolfsburg. Das Zukunftsprojekt Trinity bleibe zudem mit dem Heimatstandort "eng verknüpft", sagte Werkschef Rainer Fessel am Montag - auch wenn unklar ist, ob die dafür geplante neue Fabrik nach teuren Software-Verzögerungen am Ende benötigt wird.

Das Hauptwerk, in dem die VW (Volkswagen (VW) vz)-Modelle Golf, Tiguan und Touran sowie der Seat Tarraco entstehen, war zuletzt chronisch unterausgelastet. 2021 hatte der Konzern hier weniger als 400 000 Autos fertig bekommen - es war ein Tiefstand seit Ende der 1950er Jahre. 2022 dürfte es nun wieder etwas aufwärts gegangen sein, sagte Fessel: "Wir werden auf jeden Fall die 400 000 erreichen und diese Zahl auch übertreffen. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir damit nicht zufrieden sind."

Im September 2023 stellt VW den neuen Tiguan vor. Außerdem startet in Wolfsburg im neuen Jahr eine Teilfertigung des E-Modells ID.3, die 2024 zur Vollproduktion ausgebaut werden soll. Fessel räumte zugleich ein: "2023 wird aber noch mal ein besonders herausforderndes Jahr." Die Versorgungslage vor allem bei Elektronik schwanke weiter. Der Manager glaubt dennoch, die Produktion spürbar steigern zu können: "Ziel ist wieder eine höhere sechsstellige Stückzahl in Wolfsburg."

Nördlich des Werksgeländes sollte nach ursprünglicher Planung eine separate Fabrik für den digitalisierten Trinity gebaut werden. Dieses Vorhaben soll jedoch wackeln, seitdem der neue VW-Konzernchef Oliver Blume die Software- und Plattformstrategie überarbeitete. Alternativ könnte das Projekt ins Stammwerk integriert werden. "Die Option gibt es, aber es ist noch keine Entscheidung getroffen", erklärte Fessel.

Auf XETRA zeigt sich die Volkswagen-Aktie am Montag zeitweise 8,67 Prozent tiefer bei 124,70 Euro - das Papier wird heute allerdings ex Sonderdividende in Höhe von 19,06 Euro gehandelt.

FRANKFURT/WOLFSBURG (Dow Jones/dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: pokchu / Shutterstock.com, hans engbers / Shutterstock.com