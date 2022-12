Südzucker-Aktie gesucht nach Hochstufung durch Warburg Research

Das Kursziel für Südzucker hob Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie von 14,80 auf 17,50 Euro an. Das Licht am Ende des Tunnels werde zunehmend heller, schrieb Schwarz und verwies angesichts einer schwächer als erwarteten Zuckerrohrernte in Indien auf weiter hohe Importpreise für Zucker. Er überarbeitete daher seine Schätzungen für das Zuckersegment und rechnet damit, dass dieses die Trendwende fortsetzen werde. Diese Sparte dürfte auch wichtig bleiben für die Verbesserung des operativen Ergebnisses kommenden Geschäftsjahr 2023/24.

Die Südzucker-Aktie zieht am Montag via XETRA zeitweise um 5,31 Prozent auf 15,88 Euro an.

/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

