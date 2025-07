MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Rally bei Minenaktien dank Kupfer

DOW JONES--Weiter leicht aufwärts geht es am Donnerstag mit Europas Aktienmärkten. Der DAX springt zur Eröffnung auf ein neues Rekordhoch bei 24.639 Punkten. Die Hoffnungen auf eine gütliche Beilegung des Zollstreits treiben. US-Präsident Donald Trump hatte zwar zuletzt wieder seine "Tarif-Briefe" versandt, neben Brasilien jedoch nur an wenig signifikante Länder für den Welthandel. "Das macht Hoffnung, dass hinter den Türen weiterverhandelt wird", sagt ein Händler. Die größte Auswirkung habe nur Trumps Drohung von 50-Prozent-Zöllen auf Kupfer-Importe, sie treibt den Minensektor in Europa um 3,2 Prozent nach oben.

Der DAX klettert um 0,3 Prozent auf 24.624 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 5.469 Punkte.

Das Fed-Protokoll vom Vorabend wird mittlerweile mit gemischten Gefühlen gesehen: Denn von 19 Notenbankern sehen nur 10 weiterhin zwei Senkungen in diesem Jahr. Die anderen neun sind skeptisch wegen des erhöhten Inflationsdrucks durch die Trump-Zölle.

US-Kupfer-Zölle und Pre-Close-Calls im Fokus

Klare Kursgewinner in Europa sind die Minen-Aktien. Bei Rio Tinto, Anglo American und BHP geht es um bis zu 4,7 Prozent nach oben, Antofagasta legen um weitere 2,8 Prozent zu, ebenso in Deutschland der Kupferschmelzer Aurubis (+2,1%). Die Trump-Zölle gegen Kupfer haben den Preis in den USA stark steigen lassen. Zum Settlement am Vorabend wurden sie fast 25 Prozent höher als der europäische Preis in an Londons Metallbörse festgestellt. Das macht alle Minen mit hohem US-Exposure zu Gewinnern. So nimmt die erste Aurubis-Schmelze in den USA im September den Betrieb auf, die zweite im kommenden Jahr.

Im Blick stehen auch zahlreiche Pre-Close-Calls als letzte Gelegenheiten für Ausblicke vor Beginn der Berichtssaison. Porsche AG legen nach dem ihrigen um 1,3 Prozent zu. Am Donnerstag halten auch noch BMW, Schaeffler und VW ihre Pre-Close-Calls ab. Händler sind gespannt, ob sich hier erster Optimismus mit Blick auf die US-Zölle zeigt.

Leichten Druck auf Südzucker mit 1,7 Prozent Minus gibt es nach der gesenkten Prognose für das aktuelle Quartal. Stützend wirkt aber, dass der Ausblick für das gesamte Jahr bestätigt wurde. Ähnlich sieht es auch bei der österreichischen Beteiligung Agrana aus, die an der Börse Wien gehandelt wird. Hier geht es um 4,7 Prozent abwärts.

Nordex legen um 3,6 Prozent zu. Hier wurden erneute gute Auftragszahlen vermeldet. Im zweiten Quartal erreichte der Auftragseingang ein Volumen von gut 2,3 Gigawatt, fast doppelt soviel wie im gleichen Vorjahreszeitraum.

Bei den am Vortag abgestürzten Aktien der Werbeagentur-Holding WPP geht es 2,0 Prozent höher. Hier wurde die Vakanz im Vorstand beendet und Cindy Rose als CEO benannt.

Etwas verhaltener fällt die Reaktion auf Zahlen von Fielmann (+0,2%) und Gerresheimer (+1,5%) aus. Beim Verpackungshersteller wird der Ausblick als schwach bezeichnet, die operativen aktuellen Zahlen seien aber gut. Beim Brillen-Konzern Fielmannn sind Umsatz, EBITDA und Marge im ersten Halbjahr weiter gestiegen.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.468,71 +0,4% 23,06 +9,7%

Stoxx-50 4.577,82 +0,6% 28,94 +4,6%

DAX 24.623,91 +0,3% 74,35 +21,6%

MDAX 31.667,98 +0,4% 131,51 +21,4%

TecDAX 3.993,43 +0,7% 28,88 +15,3%

SDAX 18.116,93 +0,5% 98,04 +30,0%

CAC 7.930,73 +0,7% 52,27 +5,2%

SMI 12.081,83 +0,6% 74,97 +3,2%

ATX 4.501,01 +0,2% 7,27 +20,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1733 +0,1% 1,1723 1,1708 +13,2%

EUR/JPY 171,70 +0,1% 171,48 171,53 +5,4%

EUR/CHF 0,9321 +0,1% 0,9308 0,9316 -0,6%

EUR/GBP 0,8619 -0,1% 0,8626 0,8617 +4,2%

USD/JPY 146,34 +0,0% 146,28 146,51 -6,8%

GBP/USD 1,3612 +0,2% 1,3588 1,3587 +8,6%

USD/CNY 7,1501 -0,1% 7,1542 7,1576 -0,7%

USD/CNH 7,1784 -0,1% 7,1824 7,1851 -2,1%

AUS/USD 0,6559 +0,4% 0,6536 0,6530 +5,5%

Bitcoin/USD 111.294,70 +0,3% 110.910,15 108.859,65 +15,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,35 68,38 -0,0% -0,03 -5,0%

Brent/ICE 70,24 70,19 +0,1% 0,05 -6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.324,54 3.313,81 +0,3% 10,73 +25,8%

Silber 31,20 31,03 +0,5% 0,17 +12,6%

Platin 1.162,10 1.153,42 +0,8% 8,68 +32,7%

Kupfer 5,58 5,44 +2,6% 0,14 +32,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

