US-ZOLL-BLOG/USA will Zölle auf Kupfer ab 1. August erheben

USA will Zölle auf Kupfer ab 1. August erheben

Die USA werden die angekündigten Zölle auf weltweite Kupferimporte ab dem 1. August erheben. Am Mittwochabend schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social weiter, er habe einen Bericht zur nationalen Sicherheit erhalten, in dem die Bedeutung von Kupfer unterstrichen werde. Trump hatte am Dienstag erklärt, dass die USA einen Zoll in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer verlangen werden.

July 10, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)