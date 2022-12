So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,84 Prozent höher bei 16.907,28 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 16.440,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,27 Prozent auf 100,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 98,62 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Dienstagnachmittag hinzu. Um 4,18 Prozent auf 1.216,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.167,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,50 Prozent auf 65,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 63,43 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 2,38 Prozent auf 0,3470 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3389 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,76 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2599 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2529 US-Dollar wert war.

Zudem legt Monero zu. Um 2,41 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 147,39 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 143,92 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1595 US-Dollar) geht es um 3,62 Prozent auf 0,1653 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0026 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,80 Prozent auf 0,0755 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,0734 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0302 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Dash um 2,95 Prozent auf 42,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 41,33 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,77 Prozent auf 6,472 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,297 US-Dollar.

