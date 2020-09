10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent tiefer bei 13.012,10 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte wenig bewegt

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ mit plus 0,02 Prozent bei 23.144,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite derweil marginale 0,04 Prozent höher bei 3.397,17 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,02 Prozent ab auf 25.171,55 Indexeinheiten.

3. freenet kauft Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück - Aktie profitiert

Die freenet AG legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Zur Nachricht

4. AstraZenecas COVID-Impfstoffkandidat erreicht klinische Spätphase

Der COVID-19-Impfstoffkandidat des Pharmakonzerns AstraZeneca hat in den USA die Spätphase der klinischen Entwicklung erreicht. Zur Nachricht

5. Telecom Italia verkauft Anteil am Kabelnetzwerk an KKR

Telecom Italia verkauft einen Teil seines Kabelnetzwerks an KKR. Zur Nachricht

6. Zoom-Aktie nachbörslich auf Höhenflug: Corona-Gewinner Zoom rechnet mit stabilem Geschäft

Für die Videokonferenz-Firma Zoom, die zu einem großen Gewinner der Corona-Krise geworden ist, sind die Zeiten explosiver Zuwächse vorerst vorbei. Zur Nachricht

7. Erholung am Frankfurter Flughafen stockt weiter

Am Frankfurter Flughafen ist die Erholung des Passagierverkehrs in der Corona-Krise auch in der vergangenen Woche nicht vorangekommen. Zur Nachricht

8. Fall Wirecard: Finanzausschuss setzt Sondersitzung fort

Der Finanzausschuss des Bundestags setzt am Dienstag (08.00 Uhr) in Berlin seine Sondersitzung zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals fort. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel unter anderem wegen des schwächeren Dollar zugelegt und nähern sich damit wieder dem erst am Montagmittag erreichtem Höchststand nach dem historischen Corona-Crash. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Dienstagmorgen 45,80 Dollar - das waren 52 Cent mehr als am Montagabend. Zum Wochenauftakt war der Preis für ein Fass Brent im Mittagshandel bis auf 46,53 Dollar gestiegen und damit so hoch wie seit Monaten nicht mehr, bevor er im Handelsverlauf wieder etwas nachgab.

10. Euro auf Höhenflug

Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Mai 2018 gestiegen und nähert sich der Marke von 1,20 Dollar. In der Spitze kletterte der Eurokurs bis auf 1,1997 Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1990 US-Dollar gehandelt.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com