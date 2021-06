10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel etwas tiefer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell 1,07 Prozent auf 28.976,19 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland kann um 0,17 Prozent auf 3.524,31 Zähler ansteigen. Der Hang Seng in Hongkong kann zuletzt um 0,28 Prozent auf 28.516,97 Punkte zulegen. (07.20 Uhr MESZ)

3. CureVac-Aktie bricht nachbörslich ein: Impfstoff mit vorläufiger Wirksamkeit von 47 %

4. US-Notenbank bestätigt Leitzinsen: Zwei Zinsanhebungen bis Ende 2023 signalisiert

5. Credit Suisse strebt Börsennotierung für Immobilienfonds an

6. Commerzbank-CFO bekommt neuen Vertrag und wird CEO-Vertreterin

7. MorphoSys startet Barangebot für Constellation Pharmaceuticals

8. Tesla-Aktie: Umweltverbände ziehen gegen Vorabzulassung für Tesla vor Gericht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Nachdem zuletzt mehrjährige Höchststände erreicht worden waren, gaben die Notierungen am Morgen etwas nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,11 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 71,94 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich nach Kurseinbruch

Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Kurseinbruch vom Vorabend stabilisiert. Am späten Mittwochabend hatten Aussagen der US-Notenbank Fed den US-Dollar beflügelt, während der Euro im Gegenzug um mehr als einen Cent abrutschte.

