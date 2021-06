DAX startet tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- CureVac-Impfstoff mit vorläufiger Wirksamkeit von 47 % -- Fed bestätigt Leitzins -- TUI, GEA, Commerzbank, Tesla im Fokus

Nach der gestrigen Sitzung der US-Notenbank Fed und der Aussicht auf eine bald etwas weniger expansive Geldpolitik könnten sich Anleger heute eher zurückhalten. Am Vortag hatte bereits der amerikanische Aktienmarkt die Entscheidungen der Fed mit Abschlägen quittiert. Zu größeren Gewinnmitnahmen oder Unruhen kam es jedoch nicht. Die sehr lockere Geldpolitik setzt die Federal Reserve vorerst fort - denkt aber offenbar mehr und mehr darüber nach, sie etwas zurückzunehmen.

Der DAX geht 0,35 Prozent schwächer bei 15.655,32 Punkten in die Sitzung. Auch der TecDAX notiert im frühen Donnerstagshandel im Minus.

Anleger in Deutschland halten sich am Donnerstag eher zurück.

Die europäischen Börsen stehen am Donnerstag im Zeichen von leichten Abschlägen.

Der EuroSTOXX 50 bewegt sich im frühen Handel bereits in der Verlustzone.

Nach den neusten Entscheidungen der amerikanischen Fed zeigen sich Anleger in Europa verunsichert. Die lockere Geldpolitik der US-Notenbank wird weitergeführt, aber eine Zinsanhebung wird zumindest für die Zukunft in Aussicht gestellt, was einigen Marktteilnehmern Sorgen bereiten könnte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken